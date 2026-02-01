DAX25.079 +0,4%Est506.136 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2500 +0,9%Nas22.833 +0,9%Bitcoin54.185 -1,0%Euro1,1775 -0,1%Öl71,04 -0,6%Gold5.155 -1,4%
Aktien New York: Freundliche Tendenz vor Trump-Rede

24.02.26 16:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
S&P 500
6.877,0 PKT 39,2 PKT 0,57%
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenauftakt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag etwas zugelegt. Die Anleger warten auf die Rede des US-Präsidenten Donald Trump an die Nation in der Nacht auf Mittwoch, von der sie sich mehr Aufschlüsse über die Zollpolitik der US-Regierung erhoffen.

"Es könnte sein, dass wir mehr erfahren über die nächsten Schritte in puncto Zölle", schrieb Jim Reid von der Deutschen Bank mit Blick auf Trumps Rede. Der Stratege schließt nicht aus, dass unter dem Strich die Höhe der Zölle in diesem Jahr zurückgeht, verglichen mit dem Vorjahr.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 48.978 Punkte. Der marktbreite S&P 500 notierte kaum verändert bei 6.839 Zählern. Für den von Technologiewerten dominierten NASDAQ 100 ging es um 0,3 Prozent auf 24.787 Punkte nach oben./edh/he

