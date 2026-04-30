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Aktien New York: Gewinne dank KI-Boom - Nasdaq 100 und S&P 500 mit Rekord

14.05.26 20:21 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Der Rekordlauf der technologielastigen US-Börse Nasdaq hat sich am Donnerstag dank frischer KI-Begeisterung fortgesetzt. Für Schub sorgten ein beeindruckender Quartalsbericht von Cisco sowie ein fulminanter Börsengang des Chipherstellers Cerebras Systems (Cerebras Systems A). Obendrein wird allgemein auf eine Annäherung der beiden weltgrößten Volkswirtschaften Vereinigte Staaten und China gesetzt sowie auf Vermittlungen des Landes im Iran-Krieg, nachdem US-Präsident Donald Trump für Gespräche nach Peking gereist ist.

Der Technologie-Indizes NASDAQ 100 stieg zuletzt um 0,6 Prozent auf 29.549 Punkte. Er hatte im Handelsverlauf ebenso wie der Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) und der S&P 500 Höchstwerte erreicht. Das breit gefasste Börsenbarometer gewann 0,6 Prozent auf 7.492 Punkte.

Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial zog um 0,7 Prozent auf 50.032 Punkte an. Der Wall-Street-Index näherte sich damit seinem Rekordhoch aus dem Monat Februar bei knapp 50.513 Punkten.

Cisco setzten ihre Rekordrally mit einem Sprung um fast 13 Prozent auf knapp 115 Dollar fort. Damit hatten sie im Dow mit Abstand die Nase vorn. Der Netzwerk-Ausrüster übertraf mit seinem dritten Geschäftsquartal die Analystenerwartungen, hob seine Ziele für 2025/26 an und rechnet dabei mit einem erheblich besseren Geschäft mit solchen Anbietern von Cloud-Computing-Diensten (Hyperscaler), die Millionen von Servern betreiben.

Analyst Samik Chatterjee von der Bank JPMorgan hob daraufhin sein Kursziel um ein Drittel auf 120 Dollar an und bekräftigte seine Kaufempfehlung. Cisco habe sich dank Investitionen in die Silicon-One-Strategie - anders als Konkurrenten - den Herausforderungen durch Lieferketten-Engpässe erfolgreich gestellt, schrieb er unter anderem.

Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz wurden davon mit nach oben gezogen. NVIDIA etwa gewannen 3,7 Prozent. Hier dürfte zudem stützen, dass der Chef des KI-Chipgiganten Jensen Huang den US-Präsidenten auf seiner China-Reise begleitet, ebenso wie Tesla-Gründer (Tesla) und -Chef Elon Musk sowie der Apple-Vorstandsvorsitzende (Apple) Tim Cook.

Cerebras Systems, dessen Übernahme durch Arm Holdings (Arm) und der japanischen SoftBank zuvor gescheitert war, will Nvidia Konkurrenz machen. Die Aktie war mehr als 25-fach überzeichnet, wie Unternehmenschef Andrew Feldman der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte. Der erste Kurs lag bei 350 Dollar und damit um 89 Prozent über dem Ausgabepreis von 185 Dollar. Dieser war bereits über der ursprünglichen Spanne von 150 bis 160 Dollar festgelegt worden. Zuletzt notierten die Papiere bei knapp 309 Dollar.

Es ist der bislang größten Börsengang in diesem Jahr. Cerebras Systems stellt Chips für KI-Anwendungen her und betreibt zudem Rechenzentren. Damit ist das Unternehmen in den Feldern aktiv, die derzeit bei Anlegern besonders gefragt sind.

Im Kielwasser bauten Ford (Ford Motor) ihr deutliches Kursplus vom Vortag aus und stiegen um 6,6 Prozent. Zur Wochenmitte hatte die Bank Morgan Stanley geschrieben, das Energiespeichergeschäft des Automobilherstellers könnte bald einen Vertrag mit den weltweit größten Hyperscalern abschließen./la/he

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