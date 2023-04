Aktien New York: Gewinne dank starker Quartalsbilanzen - vor allem von Meta

NEW YORK (dpa-AFX) - Überzeugende Quartalszahlen mehrerer namhafter US-Konzerne haben die Wall Street und die technologielastige Nasdaq am Donnerstag angetrieben. Vor allem der Facebook- und Instagram-Anbieter Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) überzeugte mit dem Bericht zum Jahresauftakt und einem optimistischen Ausblick auf das zweite Quartal.

Nach zwei schwächeren Handelstagen legte der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) in der ersten Handelsstunde um 0,65 Prozent auf 33 517,95 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,73 Prozent auf 4085,74 Punkte. Der NASDAQ 100 baute sein Vortagesplus aus und stieg um 1,29 Prozent auf 12971,48 Punkte.

Im Blick standen neben zahlreichen Quartalsbilanzen auch gemischt ausgefallene Konjunkturdaten. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel überraschend. Die US-Wirtschaft wuchs m ersten Quartal deutlich schwächer als erwartet. "Die Anzahl der Indikatoren, die eine Rezession anzeigen, ist zu groß, um grünes Licht zu geben", kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank diese Entwicklung. "Es wäre zu schön davon auszugehen, dass der schärfste Zinsanhebungszyklus der vergangenen 30 Jahre ohne größere negative Wachstumskonsequenzen für die US-Wirtschaft blieben."/ck/he