Aktien New York: Gewinne - Dow steuert auf moderates Wochenplus zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Aktienbörsen sind am Freitag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Rund eine halbe Stunde nach dem Start legte der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) um 0,48 Prozent auf 32 777,66 Punkte zu. Damit zeichnet sich für ihn ein Wochenplus von knapp einem halben Prozent ab.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag zuletzt um 0,59 Prozent auf 3932,63 Punkte hoch. Beide Stadardwerte-Indizes hatten am Donnerstag letztlich einer Schwächephase getrotzt. Der technologielastige NASDAQ 100 rückte nach den moderaten Vortagsverlusten um 0,66 Prozent auf 12 864,68 Zähler vor./gl/jha/