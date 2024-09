Aktien New York: Gewinne - Erneuter Dow-Rekord vor Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Dienstag seine Rekordjagd fortgesetzt. Trotz überwiegend starker Konjunkturdaten erwarten viele Marktteilnehmer am Mittwoch weiterhin eine deutliche Leitzinssenkung der amerikanischen Notenbank Fed. Die Daten milderten auch die Sorgen der Anleger vor einem Wirtschaftsabschwung.

Ähnlich wie am Montag erreichte der Dow am Dienstag gleich zum Handelsstart eine neue Bestmarke. Eine Stunde später verzeichnete er ein Plus von 0,42 Prozent auf 41.795,34 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um weiter 0,57 Prozent auf 5.665,21 Punkte hoch, womit ihm nicht viel zu seinem bisherigen Rekord fehlt. Der Vortags schwächelnde, technologielastige NASDAQ 100 gewann 0,70 Prozent auf 19.559,22 Zähler.

Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im August gegenüber dem Vormonat überraschend gestiegen. Volkswirte hatten mit einem Rückgang gerechnet. Zudem fiel der Anstieg im Juli höher aus als zunächst ermittelt. Dazu legte die US-Industrieproduktion im August deutlich stärker zu als erwartet, wogegen die Entwicklung im Vormonat nach unten revidiert wurde. Der NAHB-Hausmarktindex für den September entsprach indes den Erwartungen.

Ungeachtet der Daten wies das "Fed Watch Tool" der Optionsbörse CME zuletzt eine Wahrscheinlichkeit von 66 Prozent aus, dass die Fed ihre geldpolitische Wende mit einem großen Zinssenkungsschritt von 0,5 Prozentpunkten einleiten wird. Der Wert liegt knapp über dem Vortagsniveau - vor einer Woche betrug er lediglich 34 Prozent und vor einem Monat 25 Prozent./gl/nas