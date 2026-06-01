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Aktien New York: Gewinne - Halbleitererholung und stabile Lage im Iran-Krieg

09.06.26 15:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem durchwachsenen Wochenstart haben die wichtigsten US-Aktienindizes am Dienstag durch die Bank Gewinne verzeichnet. Neben der weiteren Erholung von Halbleiteraktien blieb die zwar prekäre, aber einigermaßen stabile Lage im Iran-Krieg eine Kursstütze.

Mit einem Plus von 1,08 Prozent auf 29.731 Punkte setzte der NASDAQ 100 seine Vortagserholung im frühen Handel schwungvoll fort. Der technologielastige Auswahlindex war am Freitag angesichts wachsender Zinsängste nach einem soliden US-Arbeitsmarktbericht abgesackt, hatte aber schon am Montag wieder Boden gutgemacht. "Die Stimmung im Technologiesektor ist nervös, aber weiter optimistisch", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst vom Broker CMC Markets.

Für den marktbreiten S&P (S&P 500) ging es am Dienstag um 0,85 Prozent auf 7.469 Punkte hoch, womit er sich ebenfalls weiter erholte. Beim Leitindex Dow Jones Industrial stand ein Plus von 0,72 Prozent auf 51.149 Punkte zu Buche. Er hatte vor dem Wochenende zunächst noch ein Rekordhoch erreicht, war dann aber unter Druck geraten und hatte zuletzt geschwächelt./gl/jha/