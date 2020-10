Aktien New York: Gewinne - Hoffnung auf Einigung im Streit um Konjunkturpaket

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat sich am Donnerstag die Stimmung nach einem verhaltenen Start etwas aufgehellt. Für Beruhigung sorgten Aussagen der Sprecherin des Repräsentantenhauses, der Demokratin Nancy Pelosi, wonach man bei den Verhandlungen über das Corona-Hilfspaket für die Konjunktur fast eine Einigung erzielt habe.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stand zuletzt 0,55 Prozent im Plus bei 28 367,17 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,51 Prozent auf 3453,24 Punkte nach oben. Der technologielastige NASDAQ 100 bewegte sich hingegen zuletzt mit plus 0,03 Prozent auf 11 668,45 Punkte kaum vom Fleck.

Im Fokus bleiben ansonsten weiterhin die anstehende Präsidentschaftswahl und die Corona-Neuinfektionen. Kurz vor dem Wahltag Anfang November ist in den USA die Zahl der wöchentlichen Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe in der andauernden Corona-Krise zwar gesunken, bleibt aber weiter auf einem hohen Niveau.

Unter den Einzelwerten im Dow stiegen die Aktien von Coca-Cola nach der Vorlage von Quartalszahlen um 1,2 Prozent. Nach dem Corona-Einbruch entspannte sich die Situation im dritten Jahresviertel wieder etwas und der Getränkehersteller übertraf sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die durchschnittlichen Analystenprognosen.

Für die Anteilscheine des Chemiekonzerns Dow aber ging es nach anfänglichen Gewinnen um 0,7 Prozent nach unten. Das Unternehmen blieb zwar wegen seines teuren Stellenabbaus und Abschreibungen auch im dritten Quartal knapp in den roten Zahlen. Der bereinigte Gewinn je Aktie jedoch überraschte positiv.

An der Nasdaq standen die Tesla-Aktien (Tesla) im Fokus. Die Papiere des Elektroautobauers zogen um 2,3 Prozent an, denn bereits zum fünften Mal in Folge wurde über einen Quartalsgewinn berichtet. Das ambitionierte Jahresziel, eine halbe Million Fahrzeuge auszuliefern, wurde zudem bekräftigt.

An der Spitze des Nasdaq 100 gingen die Papiere von Align Technology um rund 33 Prozent durch die Decke und bewegten sich damit auf Rekordniveau. Das Unternehmen ist tätig im Bereich von Behandlungen mit transparenten Schienen zur Zahnbegradigung und hatte mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen. Analysten zufolge könnte diese Behandlungsmethode nun den Durchbruch schaffen.

Unter den Favoriten im S&P 500 schnellten die Anteilscheine von AT&T um 5,7 Prozent nach oben. Der Telekom- und Medienkonzern wurde zwar auch im dritten Quartal von der Pandemie weiter kräftig belastet, allerdings nicht so heftig wie befürchtet.

Bei der IT-Sicherheitsfirma McAfee verlief derweil die Rückkehr auf das Börsenparkett recht enttäuschend. Der erste Kurs hatte bei 18,60 US-Dollar gelegen und damit sieben Prozent unter dem Ausgabepreis von 20,00 Dollar. Die Anteilscheine waren dann im Handelsverlauf bis auf 19,50 Dollar gestiegen und notierten zuletzt wieder bei 18,60 Dollar. McAfee mit Sitz im kalifornischen Santa Clara ist einer der Pioniere der IT-Sicherheits- und Antiviren-Branche und war bereits bis zur Übernahme durch den Chip-Riesen Intel im Jahr 2010 an der Börse.