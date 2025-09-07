DAX23.632 -0,6%ESt505.325 -0,4%Top 10 Crypto15,48 +0,6%Dow45.332 -0,6%Nas21.653 -0,3%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1737 +0,8%Öl65,57 -2,0%Gold3.583 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Broadcom A2JG9Z Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten: DAX wenig bewegt -- Wall Street höher -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Orsted-Aktie dennoch in Grün: Gewinn-Prognose gesenkt - Kapitalerhöhung bereits genehmigt Orsted-Aktie dennoch in Grün: Gewinn-Prognose gesenkt - Kapitalerhöhung bereits genehmigt
Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast

Aktien New York: Gewinne nach Arbeitsmarktbericht - S&P 500 auf Rekord

05.09.25 16:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
S&P 500
6.467,0 PKT -35,1 PKT -0,54%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Freitag nach dem US-Arbeitsmarktbericht überwiegend moderat zugelegt. Dem marktbreiten Aktienindex S&P 500 reichte das schon in den ersten Handelsminuten für einen Rekord - zuletzt behauptete er ein Plus von 0,28 Prozent auf 6.520,09 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,16 Prozent auf 45.693,14 Punkte hoch.

Wer­bung

Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 legte um deutlichere 0,74 Prozent auf 23.807,95 Punkte zu. Ihm half ein Kurssprung von Broadcom nach starken Geschäftszahlen des Chipherstellers. Mit dem Elektroautobauer Tesla war zudem ein weiteres Index-Schwergewicht bei den Anlegern gefragt.

Die weltgrößte Volkswirtschaft hatte im August erneut weniger Arbeitsplätze als erwartet geschaffen. Zudem wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten nach unten revidiert. Angesichts der schwachen Daten dürfte einer Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed Mitte September kaum noch etwas im Wege stehen, allerdings nähren die Jobdaten mittlerweile auch Konjunktursorgen./gl/mis

Mehr zum Thema S&P 500

16:19Tesla offers massive $1 trillion pay package to Elon Musk
16:11Elon Musk: Tesla will CEO bis zu einer Billion Dollar zahlen
16:10Aktien New York: Gewinne nach Arbeitsmarktbericht - S&P 500 auf Rekord
16:00S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen
16:00Massive News for Alphabet Stock Investors
15:51US: S&P 500, Nasdaq hit record high after weak jobs data
15:46Broadcom CEO Hock Tan Just Delivered Incredible News for Nvidia Stock Investors
15:43Tesla bietet Elon Musk Rekordvergütung von bis zu einer Billion Dollar an
mehr