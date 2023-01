Aktien New York: Gewinne - Netflix- und Alphabet stützen Tech-Werte

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit mehr oder weniger deutlichen Gewinnen haben die US-Aktienmärkte den Handel am Freitag aufgenommen. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich knapp im Plus lagen, profitierten die Technologietitel an der Nasdaq weitaus stärker von unerwartet guten Quartalszahlen etwa von Netflix.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg im frühen Handel um 0,05 Prozent auf 33 061,65 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein relativ hoher Wochenverlust von rund 3,6 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,53 Prozent auf 3919,36 Zähler und der technologielastige NASDAQ 100 legte um 1,06 Prozent auf 11 415,77 Punkte zu./edh/mis