Aktien New York: Gewinne von Alphabet und Microsoft treiben vor allem Nasdaq an

NEW YORK (dpa-AFX) - Erfreuliche Quartalszahlen von Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Microsoft stützen am Freitag in New York vor allem die Nasdaq-Börse. "Die zwischenzeitlich scharfe Korrektur ist erst einmal Vergangenheit", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Am Vortag hatte Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) noch für Bedenken gesorgt, dass die Bewertungen bei Technologiewerten ihr Limit erreicht haben könnten. Die neue Erkenntnis der Anleger lautet nun, dass der generelle Boom mit Künstlicher Intelligenz noch immer intakt ist.

Während der technologielastige Index NASDAQ 100 im frühen Freitagshandel um 0,94 Prozent auf 17 594,73 Punkte stieg, kam der marktbreit gefasste S&P 500 mit 5084,67 Zählern auf ein Plus von 0,72 Prozent. Der Dow Jones Industrial bewegte sich vergleichsweise moderat mit 0,25 Prozent im Plus. Mit aktuell 38 179,63 Punkten winkt ihm auf Wochensicht ein Anstieg um ein halbes Prozent. Für den Nasdaq 100 ist es in dieser Zeit mit mehr als drei Prozent viel deutlicher nach oben gegangen./tih/he