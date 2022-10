Aktien New York: Gewinne - Wochenbilanz klar positiv

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag nach einem schwachen Auftakt den Weg nach oben gefunden. Rund 20 Minuten nach Handelsbeginn notierte der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) 0,59 Prozent im Plus bei 30 512,98 Punkten. Dank der deutlichen Gewinne am Montag und Dienstag würde der Leitindex damit ein Wochenplus von knapp drei Prozent erzielen. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,43 Prozent auf 3681,37 Punkte. Für den mit Technologietiteln gespickten Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 0,07 Prozent auf 11 053,94 Zähler hoch, womit er auf ein Wochenplus von 3,4 Prozent zusteuert.

Die Entwicklung der US-Anleiherenditen gibt den Börsen weiter die Richtung vor - so auch dem New Yorker Aktienmarkt. Am Freitag kletterte die viel beachtete Rendite für Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren zeitweise bis auf 4,33 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2007, kam zuletzt aber wieder etwas zurück auf 4,27 Prozent. Hohe Renditen für festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen schmälern die relative Attraktivität von Aktien./gl/he