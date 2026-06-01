Aktien New York: Gewinnmitnahmen an Nasdaq verstärken sich deutlich

NEW YORK (dpa-AFX) - Die am Mittwoch schon eingeleitete Gewinnmitnahmen-Welle bei den heißgelaufenen US-Tech-Aktien hat zu Wochenschluss nochmals deutlich zugenommen. Als Belastung kam am Freitag hinzu, dass der veröffentlichte Jobbericht solide ausfiel und damit die Spekulationen bestärkte, dass die US-Notenbank Fed demnächst ihre Zinsen erhöhen wird. Aus Nahost gab es zu Wochenschluss weiter keine bahnbrechenden Nachrichten.

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Der von Technologie geprägte Auswahlindex NASDAQ 100 verluste zwei Stunden vor Handelsschluss 3,4 Prozent. Nach dem Rutsch unter die Marke von 30.000 Punkten erreichte er mit 29.386 Zählern wieder sein Niveau vor etwa zwei Wochen. Relativ stark mit nach unten gezogen wurde auch der marktbreite S&P 500, der 1,7 Prozent auf 7.454 Punkte verlor.

Wie schon zuletzt schlug sich der Dow Jones Industrial besser, er verlor nur 0,8 Prozent auf 51.155 Punkte. Da er eher Standardwerte abbildet, auf die Anleger neuerdings ausweichen, steuert der Wall-Street-Index in der Wochenbilanz auf ein Plus von 0,2 Prozent zu. Der Nasdaq 100 hat in dieser Woche mehr als drei Prozent verloren.

Der überraschend deutliche Beschäftigungsaufbau im Mai stärkte die Erwartungen für eine Anhebung der US-Leitzinsen, am Markt gilt nun eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte bis zum Jahresende als eingepreist. "Die Fed sollte die Daten zum Anlass nehmen, den Fokus stärker auf die erhöhten Inflationsrisiken zu richten", meint der Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz, Johannes Mayr.

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Anders als noch am Vortag zeigten sich die Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor am Freitag in der Breite. Chipwerte sanken erneut am stärksten, aber auch im IT- und Softwarebereich gab es für Anleger kaum etwas zu holen. Schlechter als NVIDIA war unter den "Magnificent 7" nur Tesla mit 5,4 Prozent Minus. Knapp über der Nulllinie halten konnte sich unter den bedeutendsten Tech-Werten nur Apple.

Die zuletzt besonders heiß gelaufenen Aktien der Chipkonzerne Arm, Marvell (Marvell Technology), Micron (Micron Technology) und AMD fielen wie schon am Vortag mit besonders deutlichen Verlusten auf, die bis zu elf Prozent groß waren. Auch Speichertechnologie-Unternehmen wie Western Digital und Seagate (Seagate Technology) wurden von den Gewinnmitnahmen erfasst.

Anleger wichen am Freitag unter anderem auf Aktien aus dem Konsumgütersektor aus: Die führenden Werte im Dow waren Procter & Gamble (ProcterGamble) und Coca-Cola, aber auch Johnson & Johnson (JohnsonJohnson), Walmart und McDonald's (McDonalds) gehörten mit mehr als zwei Prozent zu den Gewinnern im Leitindex. Gefragt waren Branchen, die als defensiv in unruhigen Börsenzeiten gelten.

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Unter den Nebenwerten zählten die Fast-Food-Kette Chipotle Mexican Grill mit fast fünf Prozent zu den Gewinnern nach einer Hochstufung auf "Overweight" von JPMorgan. Analyst John Ivankoe sieht ab sofort für die Aktien mehr Chancen als Risiken, jetzt wo das Unternehmen reife. Die Aktien hatten zuletzt den tiefsten Stand seit Anfang 2023 erreicht.

Die Anteile des Sportartikelkonzerns Lululemon (lululemon athletica) verloren acht Prozent. Sie waren kurz unter 110 Dollar auf das niedrigste Niveau seit Mai 2018 abgerutscht. Laut Lorraine Hutchinson von der Bank of America wirft eine Umsatzabschwächung Ende April und Anfang Mai Fragen bezüglich der Zielsetzungen für das zweite Halbjahr auf./tih/he