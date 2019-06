Aktien New York: Gute Stimmung nach Einigung im Zollstreit

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Einigung zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten im Zollstreit sind US-Aktien am Montag höher in den Handel gestartet. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte zuletzt um 0,61 Prozent auf 26 141,33 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 kletterte um 0,75 Prozent auf 2894,94 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 stieg um 1,48 Prozent auf 7526,91 Zähler.

Auch an den asiatischen und den am Pfingstmontag geöffneten europäischen Börsen überwogen die Pluszeichen. In Deutschland können Anleger erst am Dienstag reagieren.

Nach tagelangen Verhandlungen hatten die Unterhändler am Freitagabend (Ortszeit) einen Durchbruch erzielt. Mexiko sagte einen besseren Grenzschutz und ein entschlosseneres Vorgehen gegen Schlepperbanden zu. Außerdem können die US-Behörden ab sofort Mittelamerikaner auf der gesamten Länge der Grenze nach Mexiko zurückschicken, wo sie auf eine Entscheidung in ihrem Asylverfahren in den USA warten müssen. Im Gegenzug verzichtete Washington zunächst auf die angedrohten Strafzölle auf alle mexikanischen Importe.

Marktbeeinflussende Konjunkturdaten standen am Montag in den USA nicht zur Veröffentlichung an. Übernahmen sorgten aber für Bewegung. So will der Flugzeug- und Rüstungsindustriekonzern United Technologies den Branchenkollegen Raytheon übernehmen. Während United-Titel am Dow-Ende zwei Prozent verloren, legten Raytheon um mehr als zwei Prozent zu.

Das Softwareunternehmen Salesforce möchte sich zudem den Analyseexperten Tableau Software einverleiben. Das Objekt der Begierde sprang um mehr als ein Drittel nach oben. Der Käufer sackte hingegen um viereinhalb Prozent ab.

Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Facebook zeigten sich zunächst unbeeindruckt von unspezifizierten Drohungen von US-Präsident Donald Trump . Dieser hatte die Möglichkeit von US-Klagen gegen große US-Technologieunternehmen nach EU-Vorbild angedeutet. Die Titel beider Unternehmen legten dennoch um jeweils anderthalb Prozent zu./he