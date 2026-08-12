Aktien New York: Gute Unternehmensausblicke erfreuen Anleger im Tech-Sektor

12.08.26 16:02 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Gute Prognosen von Unternehmen aus dem Technologiesektor sowie erwartungsgemäß ausgefallene Inflationszahlen heben am Mittwoch am New Yorker Aktienmarkt die Stimmung. Der NASDAQ 100 gewann im frühen Handel 0,90 Prozent auf 29.791 Punkte.

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Gestützt wird der technologielastige Auswahlindex vor allem von positiven Ausblicken von Unternehmen wie CoreWeave, Super Micro Computer und dem NVIDIA-Partner Hon Hai, die alle eine boomende Nachfrage nach ihren Produkten im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) verzeichnen. Die Halbleiterbranche insgesamt erhielt davon Auftrieb.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,09 Prozent auf 53.839 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 verbuchte einen Zuwachs von 0,27 Prozent auf 7.749 Zähler.

Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im Juli um 3,4 Prozent, womit Volkswirte gerechnet hatten. Die Inflationsrate sank damit den zweiten Monat in Folge. Die Daten halten die Furcht vor steigenden Zinsen in Schach.

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Mit Blick auf die Geopolitik gibt es weitere Anzeichen einer Entspannung in Nahost. Die im Zuge des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran Mitte Juni vereinbarte Waffenruhe soll nach Angaben aus pakistanischen Sicherheitskreisen verlängert werden. Die Verlängerung könne weitere 60 oder sogar 90 Tage umfassen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von mit den Gesprächen vertrauten Personen. Zugleich stehe eine Einigung zwischen dem Iran und dem Oman für die Schifffahrt durch die Straße von Hormus noch vor Samstag bevor, hieß es weiter./ajx/he