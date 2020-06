Aktien New York: Gute Wirtschaftsdaten halten die Rally am laufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Positive Signale aus der Wirtschaft haben die Erholungsrally an den US-Börsen auch am Mittwoch weiter getrieben. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) übersprang bereits im frühen Handel die Marke von 26 000 Punkten und notierte gut zweieinhalb Stunden vor dem Börsenschluss 1,57 Prozent höher auf 26 147,76 Punkten.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,12 Prozent auf 3115,45 Zähler hoch. Der technologielastige NASDAQ 100 kam sogar bis auf 30 Zähler an sein im Februar erreichtes Rekordhoch heran, gewann zuletzt aber nur noch 0,29 Prozent auf 9685,30 Punkte.

Händler seien optimistisch hinsichtlich einer rascheren weltweiten Wirtschaftserholung, sagte Analyst David Madden von CMC Markets UK. Doch bei einigen Investoren lösen die immer weiter steigenden Aktienkurse angesichts nach wie vor vorhandener Risiken wie eine mögliche zweite Coronavirus-Welle und die Handelsspannungen zwischen den USA und China auch Unbehagen aus.

"Seit Mitte März zeigte der Dow Jones Industrial eine beeindruckende Erholungsrally, doch für Neueinsteiger wird das Chance/Risiko-Verhältnis nun deutlich schlechter", schrieben die Experten von Index Radar. Aus saisonaler Perspektive zählten zudem die bevorstehenden Sommermonate zu der schwächsten Zeit im Jahresverlauf, warnten sie.

Laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP fielen im Mai in den Vereinigten Staaten insgesamt rund 2,8 Millionen Arbeitsplätze weg. Analysten hatten wegen der Corona-Krise einen wesentlich höheren Abbau von im Schnitt neun Millionen Jobs erwartet. Die ADP-Daten gelten als Vorläufer für die am Freitag anstehenden offiziellen Arbeitsmarktdaten. Zudem stieg die Stimmung im US-Dienstleistungsgewerbe für Mai stärker als gedacht und auch in China hatte sie sich im Mai überraschend deutlich erholt und signalisiert jetzt wieder ein Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität.

Unter den Einzelwerten lief die Rekordrally der Aktie von Zoom Video (Zoom Video Communications) weiter mit einem Plus von zuletzt mehr als fünfeinhalb Prozent. Der Anbieter von Software für Video-Konferenzen hatte am Vorabend nach Handelsschluss über ein außerordentlich starkes erstes Geschäftsquartal berichtet. Zugleich hatte das erst im April 2019 zu 36 US-Dollar je Aktie an die Börse gegangene Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2020/21 verdoppelt. RBC-Analyst Analyst Alex Zukin empfahl daraufhin die Zoom-Aktie zum Kauf und verdoppelte sein Kursziel auf 250 Dollar.

Der Musikkonzern Warner Music Group feierte eine erfolgreiche Rückkehr an die Börse. Der erste Kurs lag mit 27 Dollar klar über dem Ausgabepreis von 25 Dollar. Zuletzt kosteten die unter dem Kürzel "WMG" gelisteten Papiere 28,16 Dollar je Stück. Angesichts der hohen Nachfrage hatte Warner Music die Anzahl seiner angebotenen Aktien bereits von 70 Millionen auf bis zu 77 Millionen angehoben. Damit gelang es den Investoren gut 1,9 Milliarden Dollar am Markt einzusammeln und damit den bislang größten US-Börsengang im Jahr 2020 zu stemmen.

An der Spitze im Dow gewannen die Papiere von Boeing annähernd zehn Prozent. Der schwer angeschlagene weltgrößte Reisekonzern TUI hatte sich nach dem Flugverbot für den Mittelstreckenjet 737 Max mit dem Flugzeugbauer auf einen Ausgleich für den entstandenen Schaden geeinigt.

Quartalszahlen legte an diesem Tag außerdem der Suppenhersteller Campbell Soup vor. Er profitierte davon, dass Konsumenten in der Corona-Krise ihre Speisekammern auffüllten und hob nun sein Jahresumsatzziel an. Die Aktien verloren fast fünfeinhalb Prozent. Die angehäuften Vorräte dürften schrittweise wieder abgebaut werden und damit die Nachfrage vorübergehend belasten./ajx/he