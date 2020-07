Aktien New York: Hoffnung auf Impfstoff treibt an - Tech-Rally geht weiter

GO

DAX mit Gewinnen -- Dow startet fester -- Analog will Maxim übernehmen -- Pepsi schlägt Erwartungen -- Evonik besser als erwartet -- Stahlaktien, BASF, Deutsche Bank, Tesla im Fokus

Google will 10 Milliarden Dollar in Indien investieren. EZB wich laut Studie schon vor Corona-Krise von Anleihekauf-Regeln ab. OPEC könnte Ölförderung ausweiten. Corona-Impfung von Pfizer/BioNTech soll beschleunigt zugelassen werden. Daimler will mehr Jobs streichen. Toxisches Verhalten' bei Ubisoft - mehrere Führungskräfte gehen. Brüssel gibt KLM-Milliarden frei.