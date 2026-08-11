Aktien New York: Im Minus - positive Iran-Signale reichen nicht

11.08.26 19:59 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Signale eines möglichen Fortschritts hinsichtlich einer Einigung im Iran-Krieg haben am US-Aktienmarkt am Dienstag die Kurse letztlich nicht gestützt. Die wichtigsten Indizes notierten gut zwei Stunden vor dem Börsenschluss moderat im Minus.

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Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 0,15 Prozent auf 53.893 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,22 Prozent auf 7.736 Zähler nach. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,32 Prozent auf 29.527 Zähler nach unten.

Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif hatte gesagt, die Anzeichen der vergangenen Tage würden darauf hindeuten, dass die USA und der Iran "kurz vor einer Art Einigung stehen". Daraufhin gerieten die Ölpreise zeitweise unter Druck, zuletzt legten sie aber wieder etwas zu. Die Unsicherheit bleibt hoch, auch weil Hoffnungssignale bisher immer wieder enttäuscht wurden.

Die USA gehen nun davon aus, dass die durch den Krieg mit dem Iran verursachten Unterbrechungen der Ölversorgung bis Ende nächsten Jahres etwa 600.000 Barrel pro Tag erreichen werden, da der Konflikt die Lieferungen über die wichtige Meerstraße von Hormus weiterhin beeinträchtigt. Die Auswirkungen der Störungen der globalen Energiemärkte dürften also vorerst kaum abgemildert werden.

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Steigende Ölpreise belasteten ebenso und vergrößern die Sorgen um eine anziehende Inflation. Die am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreisdaten für den Monat Juli werfen daher schon ihren Schatten voraus. Es wird ein leichter Rückgang der Inflationsrate auf 3,4 Prozent erwartet. Spekulationen auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im weiteren Verlauf des Jahres dürften dann zumindest erst einmal nicht weiter angeheizt werden, nachdem diese bereits ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht am vergangenen Freitag eingedämmt hatte.

Unter den Einzelwerten legten am Dienstag die Aktien von Riot Platforms zuletzt nach anfangs deutlichem Zuwachs nur noch um 1 Prozent zu. Das Bitcoin-Mining-Unternehmen, das kürzlich mit dem Verkauf von KI-Rechenzentrumskapazitäten begonnen hatte, schloss Kreisen zufolge einen Vertrag über 9,1 Milliarden US-Dollar mit der KI-Firma Anthropic. Riot meldete zudem einen Umsatz für das zweite Quartal, der die durchschnittliche Analystenschätzung übertraf.

Plug Power (Plug Power) gewannen 5,7 Prozent. Der Nettoumsatz des Wasserstoff-Unternehmens für das zweite Quartal übertraf die Erwartungen von Analysten.

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Die Anteile von Babcock & Wilcox zogen um 4,3 Prozent an, nachdem der Hersteller von Stromerzeugungsanlagen einen unerwartet hohen Umsatz für das zweite Quartal gemeldet hatte.

Die in New York gehandelten Aktien des schweizerischen Turnschuh-Herstellers On Holding (On) brachen nach einem enttäuschenden Umsatz im zweiten Quartal um gut Fünftel ein. Dies belastete auch die Papiere von Nike, die um 2,7 Prozent sanken./ajx/he