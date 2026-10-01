Aktien New York: Indizes drehen zumeist ins Plus - Anleiherenditen geben nach

01.10.26 20:25 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag anfängliche leichte Verluste größtenteils wettgemacht. Für etwas Erleichterung sorgte, dass die Renditen am Anleihenmarkt zuletzt wieder sanken. Deren Anstieg hatte jüngst Befürchtungen mit Blick auf die Tragfähigkeit der exorbitant hohen Staatsschulden geweckt. Insgesamt hielten sich die Bewegungen an der Wall Street am ersten Tag des neuen Quartals in engen Grenzen.

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Der Dow Jones Industrial sank noch um 0,1 Prozent auf 50.850 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte geringfügig auf 7.658 Zähler zu. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,2 Prozent auf 30.482 Punkte nach oben.

Allerdings stiegen die Ölpreise wieder, was im frühen Handel noch für Verunsicherung gesorgt hatte. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember wurde zuletzt über der stark beachteten Marke von 100 US-Dollar gehandelt. Es wird befürchtet, dass die hohen Ölpreise zeitversetzt und spürbar auf das allgemeine Preisniveau durchschlagen.

Nach Einschätzung von Hamad Hussain, Rohstoffexperte beim britischen Analysehaus Capital Economics, sind die Liefermengen beim Öl weiterhin stark anfällig für eine Eskalation der geopolitischen Lage im Nahen Osten. Er wies auch auf das vergleichsweise niedrige Niveau der Ölreserven in den Industriestaaten hin.

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Mit Blick auf aktuelle Wirtschaftsdaten hat sich die Stimmung in der US-Industrie im September unerwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel minimal, während Volkswirte im Schnitt mit einem Anstieg gerechnet hatten.

Unter den Einzelwerten richtete sich die Aufmerksamkeit unter anderem auf Micron (Micron Technology). Der Speicherchiphersteller hatte zwar überraschend hohe Ziele für das laufende Geschäftsquartal ausgegeben. Die Aktien sind dank des Boom-Themas KI allerdings auch schon phänomenal gut gelaufen - für 2026 steht bislang fast eine Wertvervierfachung zu Buche. Damit bewegten sich die Papiere kaum und gaben zuletzt leicht nach.

An der Spitze des S&P 500 schnellten die Anteilsscheine von Accenture um mehr als 18 Prozent in die Höhe. Die Unternehmens- und Strategieberatung hatte die Anleger mit überraschend starken Quartalszahlen euphorisiert. Im Kielwasser gewannen die Papiere des Technologie- und Beratungsunternehmens IBM an der Dow-Spitze 3,4 Prozent.

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Die Aktien von Synopsys zogen als zweitbester Wert im S&P 500 um gut 13 Prozent an. Analysten äußerten sich positiv über den Hersteller von Software für die elektronische Entwurfsautomatisierung, nachdem das Unternehmen im Rahmen eines Investorentags langfristige Ziele vorgestellt hatte, die als vielversprechend angesehen werden./la/nas