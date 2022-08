Aktien New York: Indizes weiten in trübem Umfeld jüngste Verluste aus

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street halten die Konjunktursorgen die Anleger weiter in Schach. Nach einer Talfahrt am Freitag und weiteren Verlusten zu Wochenbeginn drehten die wichtigsten Indizes am Dienstag ins Minus.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) fiel um 0,54 Prozent auf 31 926,11 Punkte und bewegte sich damit auf dem Niveau von Ende Juli. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,60 Prozent auf 4006,47 Punkte ein. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,61 Prozent auf 12 407,80 Zähler nach unten.

Das Umfeld sei insgesamt trüb, hieß es von Börsianern. Denn "die Zentralbanken haben klargemacht, dass der Kampf gegen die hohe Inflation ihr Hauptanliegen ist" und eine sogenannte harte Landung, also die Inkaufnahme einer Rezession, der Preis sein könnte, der dafür gezahlt werden müsse, sagte Marktanalyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda./la/nas