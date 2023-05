Aktien New York: Inflationsdaten freuen vor allem Anleger im Tech-Sektor

NEW YORK (dpa-AFX) - Auf die Inflationsdaten für April haben am Mittwoch am US-Aktienmarkt vor allem Technologiewerte freundlich reagiert. Der NASDAQ 100 gewann im frühen Handel 1,08 Prozent auf 13 343,61 Punkte. Die Zinsangst nahm nach den Daten etwas ab.

Bei den Standardwerten hielt sich der Zuwachs in Grenzen. So notierte der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) mit plus 0,12 Prozent auf 33 603,40 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,53 Prozent auf 4141,12 Zähler zu. Die Rendite langfristiger US-Anleihen fiel deutlich zurück.

"Es ist ein Mini-Schritt in die richtige Richtung. Wir sehen ein erleichtertes Aufatmen an allen Märkten" - so kommentierte der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners den weitgehend stabilen US-Preisauftrieb. Für die Märkte zähle, dass die Jahresrate weiter zurückgegangen sei. "Damit steigen die Chancen, dass die Fed im Juni nicht weiter an der Zinsschraube dreht." Etwas vorsichtiger formulierten es die Experten von Capital Economics: Die Daten dürften die Fed wohl nicht dazu bringen, die Zinsen im Juni erneut anzuheben, andererseits aber bestehe die Gefahr, dass die Zinsen doch noch etwas länger als gedacht auf hohem Niveau blieben./ajx/he