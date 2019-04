Aktien New York: Innehalten auf hohem Niveau - Caterpillar enttäuscht

NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger an den US-Börsen haben zur Wochenmitte zu Gewinnmitnahmen tendiert. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial), der am Vortag auf den höchsten Stand seit mehr als einem halben Jahr gestiegen war, gab am Mittwoch im frühen Handel um 0,14 Prozent auf 26 619,58 Punkte nach. "Aktien scheinen ein wenig von ihrem Glanz zu verlieren", sagte Analyst Dean Popplewell vom Broker Oanda.

Für Enttäuschung unter Investoren sorgten die Quartalszahlen von Caterpillar. Der Hersteller von Baumaschinen für etliche Branchen gilt als Frühindikator für die weltweite Konjunktur. Mit einem Abschlag von 3,5 Prozent lag der Titel am Ende des Dow.

Der S&P 500 gab um 0,08 Prozent auf 2931,32 Punkte nach. Das marktbreite Börsenbarometer hatte am Dienstag ein neues Rekordhoch nur knapp verpasst. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 trat mit 7809,71 Zählern nach einem Rekordhoch am Vortag nun auf der Stelle./bek