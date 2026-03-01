DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 +1,2%Nas22.412 -1,5%Bitcoin58.611 -0,4%Euro1,1587 -0,9%Öl83,18 +6,6%Gold5.102 -4,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rauscht letztlich unter 23.800-Punkte-Marke -- Plug Power: Mehr Umsatz -- Palantir, MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, Vonovia, TUI, BestBuy im Fokus
Top News
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026 DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
Talabat-Debakel drückt Delivery Hero-Aktie abermals tief ins Minus Talabat-Debakel drückt Delivery Hero-Aktie abermals tief ins Minus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York: Iran-Krieg sorgt für starke Verluste

03.03.26 16:40 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die noch zu Wochenbeginn robusten US-Börsen haben mit einem Tag Verzögerung die Auswirkungen des Iran-Kriegs deutlich zu spüren bekommen. Der Anstieg der Öl- und Gaspreise nährte am Dienstag Wirtschaftssorgen und die Furcht vor insgesamt deutlich steigenden Preisen.

Wer­bung

Der Dow Jones Industrial büßte im frühen Handel seine bislang in diesem Jahr erzielten Gewinne ein und sackte um 2,6 Prozent auf 47.642 Punkte ab. Damit erreichte der Leitindex das Niveau von Anfang Dezember.

Der marktbreite S&P 500 verlor 2,5 Prozent auf 6.712 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 2,7 Prozent auf 24.331 Punkte abwärts./la/jha/