Aktien New York: Kaum Bewegung - Börsendebüt von SK Hynix im Fokus

10.07.26 15:57 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Stagnation lautet am letzten Handelstag der Woche das Motto im frühen Aktienhandel in den USA. Kurz vor Beginn der Saison der Quartalsbilanzen fehlen die Impulse. Die großen Börsenindizes bewegten sich kaum von der Stelle. Der Leitindex Dow Jones Industrial lag in den ersten Handelsminuten mit 0,1 Prozent im Plus bei 52.554 Punkten. Auf Wochensicht zeichnet sich ein Minus von 0,7 Prozent ab. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,1 Prozent auf 7.554 Zähler zu.

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Der technologielastige NASDAQ 100 gab um 0,1 Prozent auf 29.710 Zähler nach. Hier gaben die am Vortag sehr starken Halbleiteraktien ihre Gewinne teilweise wieder ab. Mit Spannung warten die Marktteilnehmer auf die Erstnotiz des Speicherchip-Herstellers SK hynix. Die Südkoreaner absolvieren am Freitag ihren Börsengang an der Nasdaq, der geschätzte 26,5 Milliarden US-Dollar schwer sein dürfte./bek/nas