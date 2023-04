Aktien New York: Kaum verändert - Anleger warten auf Zahlen aus der Techbranche

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Montag weiter stabil gezeigt. Nach einer Schwächephase im März ging es bis Mitte April aufwärts. Seither befinden sich die wichtigsten vier US-Indizes in Wartestellung. Kursbewegende Nachrichten gibt es nur wenige. Mit Spannung wird daher auf die im Wochenverlauf anstehenden Quartalsberichte der Technologieriesen Microsoft, Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) gewartet.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte im frühen Handel um 0,09 Prozent auf 33 837,59 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,16 Prozent auf 4140,16 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 gewann 0,17 Prozent auf 13 023,00 Punkte.

Vor den Quartalszahlen der großen Technologiekonzerne wollten sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, hieß es von Börsianern. Deren Geschäftsentwicklung müsse erst einmal zeigen, ob die teils hohen Kursgewinne seit Jahresbeginn gerechtfertigt seien. Außerdem rückt der Anfang Mai anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed näher./ck/he