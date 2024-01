Aktien New York: Kaum verändert vor zahlreichen wichtigen Ereignissen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Montag nach den jüngsten Rekorden kaum vom Fleck bewegt. Nicht zuletzt auch deshalb, da in dieser Woche zahlreiche wichtige Konjunkturdaten und Ereignissen anstehen. So wird der ISM-Einkaufsmanagerindex, der die Stimmung in der US-Industrie widerspiegelt, veröffentlicht sowie der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung. Zudem entscheidet die Notenbank Federal Reserve über die Zinsen, und seitens der Unternehmen legen Schwergewichte wie Apple, Microsoft und Alphabet (Alphabet A (ex Google)) Geschäftszahlen vor.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg im frühen Handel um 0,11 Prozent auf 38 150,12 Punkte. Der bekannteste Wall-Street-Index hatte erst am Freitag ein Rekordhoch erklommen und im Wochenverlauf zudem ein leichtes Plus verbucht.

Der marktbreite S&P 500, der ebenfalls am Freitag auf ein Rekordhoch geklettert war, gewann am Montag 0,10 Prozent auf 4896,05 Punkte. Der von Technologiewerten dominierte Auswahlindex NASDAQ 100 rückte um 0,18 Prozent auf 17 451,97 Zähler vor. Er hatte am vergangenen Mittwoch seinen bisher höchsten Stand erreicht./ck/mis