Aktien New York: Klare Verluste - Zinsen und Zölle schwer verdauliche Mischung

NEW YORK (dpa-AFX) - Sorgen mit Blick auf den freien Handel und den KI-Wettbewerb aus China haben am Donnerstag vor allem die US-Technologiewerte stark unter Druck gesetzt. Als weitere Belastung kamen die weltweit steigenden Anleiherenditen hinzu. Höhere Zinsen machen Tech-Unternehmen besonders zu schaffen, denn deren erwarteten, hohen Gewinne sind aus heutiger Sicht weniger wert.

Nach seiner Stabilisierung zur Wochenmitte verlor der von Tech-Werten beherrschte NASDAQ 100 2,65 Prozent auf 20.082,72 Punkte. Damit testete das Börsenbarometer erneut die zuletzt nur mit Mühe verteidigte 200-Tage-Durchschnittslinie. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend und war vorher seit August vergangenen Jahres nicht angekratzt worden.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,90 Prozent auf 5.731,90 Zähler nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte 1,20 Prozent auf 42.489,08 Punkte ein.

Die Experten der Investmentbank JPMorgan schrieben mit Blick auf den aktuellen Renditeanstieg, das geplante Infrastrukturpaket in Deutschland sei eine geradezu "seismische Meldung" gewesen für den Anleihemarkt. Am Mittwoch war die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen an einem Tag so stark gestiegen wie seit dem Jahr 1990 nicht mehr. Und der Trend setzt sich fort, mit weiteren Folgeeffekten in anderen Ländern. In Japan erreichten die Zinsen ein Hoch seit zehn Jahren.

Die US-Zollpolitik sendete zuletzt unterschiedliche Signale. So haben die USA zwar vorerst Zölle auf Waren aus Mexiko weitgehend ausgesetzt. US-Präsident Donald Trump schrieb, er habe mit Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum telefoniert. Er habe den Aufschub aus "Respekt und Entgegenkommen" gewährt, erklärte der Republikaner. Ob die USA jedoch auch die Strafzölle auf kanadische Güter vorerst aussetzen könnten, ist fraglich. Kanadas Premier Justin Trudeau sieht sein Land trotz positiver Signale aus Washington nicht vor einem schnellen Ende des Handelskonfliktes mit der Trump-Regierung.

Aus China, mit denen die USA ebenfalls im Handelsclinch liegt, kamen Neuigkeiten im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), die Erinnerungen an die jüngste DeepSeek-Schockwelle aufkommen ließen. Der in New York gelistete Online-Händler Alibaba (Alibaba Group) stellte mit QwQ-32B ein KI-Modell vor, das offenbar mit DeepSeeks R1 vergleichbar ist. Wie hier kommt man offenbar mit vergleichsweise geringen Rechenkapazitäten aus. Die Aktien von Alibaba büßten in dieser Gemengelage anfängliche Gewinne ein und verloren zuletzt 1,3 Prozent.

Der Chiphersteller NVIDIA hatte zuletzt besonders unter der Furcht vor Konkurrenz durch effizientere KI-Sprachmodelle aus China gelitten. Dessen Aktien sanken nun um fünf Prozent. Seit dem Rekord Anfang Januar kommt der KI-Highflyer und Anlegerliebling nicht mehr richtig in Gang. Insgesamt sank der Börsenwert der Tech-Werte im Nasdaq 100 seit Mitte Februar deutlich.

Mit Marvell Technology fiel ein anderer KI-Hoffnungsträger mit besonders hohen Kursverlusten auf. Die Aktien des Halbleiterwerts brachen um fast 18 Prozent ein, nachdem der Umsatzausblick enttäuscht hatte.

Als Schlusslicht im Nasdaq 100 knickten die Anteilsscheine vom MongoDB um fast ein Viertel ein. Das Datenbanksoftware-Unternehmen hatte eine schwächere Jahresprognose als erwartet abgegeben. Im Sog dessen fielen die Papiere der Cloud-Datenbank-Unternehmen Cloudflare um mehr als acht Prozent und die von Snowflake um fast neun Prozent./la/ngu