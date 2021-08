Aktien New York: Kleine Verluste - Anleger warten auf Notenbank-Konferenz

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der Notenbankkonferenz von Jackson Hole wird an der Wall Street das Risiko gemieden. Zwei Stunden vor Schluss lagen die New Yorker Indizes am Donnerstag moderat im Minus, und dies mehr oder weniger im Gleichschritt. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) verlor 0,26 Prozent auf 35 313,57 Punkte. Er ist damit wieder mehr als 300 Punkte von seinem bisherigen Rekord entfernt.

Unter den übrigen Indizes konnten weder der S&P 500 noch der NASDAQ 100 ihre Rekordserien fortsetzen: Der marktbreite S&P-Index fiel zuletzt um 0,30 Prozent auf 4482,66 Punkte und der Nasdaq-Auswahlindex verlor 0,24 Prozent auf 15 331,435 Zähler.

Das große Warten geht damit weiter, bereits an den beiden Vortagen waren die Anleger vor der Konferenz nur noch begrenzt Risiken eingegangen. Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, wird sich an diesem Freitag wohl zum geldpolitischen Kurs äußern. Dass er konkrete Aussagen zur erwarteten geldpolitischen Straffung macht, gilt aber unter Beobachtern angesichts der angespannteren Corona-Lage als eher unwahrscheinlich.

Ganz anders als am Gesamtmarkt war aber unter den Einzelwerten viel Bewegung drin - meist nach Quartalszahlen, die Licht und Schatten zu bieten hatten. Unter anderem der Software-Sektor stand im Fokus mit dem SAP-Rivalen Salesforce, der auch im zweiten Geschäftsquartal mit guten Geschäften überzeugte und die Jahresprognosen erneut erhöhte. Dies hievte die Papiere an der Dow-Spitze mit 4,9 Prozent ins Plus.

Das erst 2020 an die Börse gegangene Software-Unternehmen Snowflake konnte die Salesforce-Aktie nach starken Geschäftszahlen mit einem Kursanstieg um 6,8 Prozent noch übertrumpfen. Auf der Schattenseite tauchten die Anteilscheine von Autodesk auf, die um 8,2 Prozent absackten. Der CAD-Softwarehersteller hatte mit seinem Gewinnziel für das dritte Quartal enttäuscht.

Positives und Negatives gab es auch im Einzelhandelssektor zu vermelden. Dort zogen die Aktien des Haushaltswaren-Händlers Williams-Sonoma um mehr als zehn Prozent an, weil dieser seine Prognosen erhöhte und die Aktionäre durch eine höhere Quartalsdividende und angekündigte Aktienrückkäufe bei Laune halten will.

Dem gegenüber sackten die Titel der Discounter Dollar Tree und Dollar General im Zuge der Quartalszahlen um zwölf beziehungsweise 3,9 Prozent ab - hier enttäuschten jeweils die Aussagen zu den Jahreszielen. Düsterer wurde es auch für die Aktionäre des Textilhändlers Abercrombie & Fitch (AbercrombieFitch) mit einem Kursrutsch um fast elf Prozent, auch dieser enttäuschte mit dem Quartalsbericht.

Vom Kosmetikkonzern Coty (Coty A) kamen Nachrichten dagegen besonders gut an, die Titel rückten um 15 Prozent vor. Die Quartalszahlen überzeugten zwar nicht, der diesjährige Umsatzausblick ließ aber auf Besserung hoffen. Außerdem will das Unternehmen vorankommen mit einem Teil-Börsengang des Brasilien-Geschäfts.

Ein positiver Analystenkommentar schob ferner die Papiere von Zoom (Zoom Video Communications) um zwei Prozent an. Bei dem Videokonferenzdienst könnte das Wachstum in den kommenden Jahren positiv überraschen, schrieb Analystin Meta Marshall von der Bank Morgan Stanley. Sorgen am Markt bezüglich des Ausmaßes möglicher Kundenabwanderungen in der Zukunft seien übertrieben./tih/he