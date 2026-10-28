Aktien New York: Knapp im Plus vor US-Zinsentscheid und Tech-Zahlen

28.10.26 18:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und den später erwarteten Geschäftszahlen mehrerer Tech-Riesen agieren die Anleger nach der jüngsten Tech-Erholung an den US-Börsen etwas vorsichtiger. Etwas mehr als zwei Stunden vor Schluss standen die wichtigsten Indizes aber allesamt moderat im Plus. Dies signalisiert weiterhin etwas Zuversicht.

Werbung

Der Dow Jones Industrial kam mit einem Anstieg um 0,3 Prozent auf 52.527 Punkte zuletzt auf das größte Plus. Der marktbreite S&P 500 stand 0,2 Prozent höher bei 7.736 Zählern und der technologielastige NASDAQ 100 legte 0,1 Prozent auf 29.680 Punkte zu.

Trotz der zuletzt hohen Inflation versprechen sich die Anleger von der Fed überwiegend keine Zinsänderung. "Die Entscheidung wird mit Spannung erwartet, denn die fundamentalen Rahmenbedingungen liefern Argumente sowohl für eine Straffung der Zinszügel als auch für ein Stillhalten und Abwarten", schrieben Experten der Landesbank Helaba in ihrem Marktkommentar.

Nach US-Börsenschluss folgen Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet (Alphabet A (ex Google)), die zu einer neuen Belastungsprobe für den zuletzt erholten Nasdaq 100 werden dürften.

Werbung

Unter den sieben bedeutendsten Tech-Riesen ("Magnificent 7") rangierte die Mehrheit im Minus, nur Alphabet konnte sich im Plus behaupten. Bei dem Internetkonzern kam nach zuletzt schlechtem Lauf etwas Vorfreude auf. Dazu bei trug auch ein Kreise-Bericht, wonach der KI-Riese OpenI beabsichtigen soll, für den Ausbau seiner Rechenkapazitäten Chips von der Alphabet-Tochter Google zu kaufen.

Chipwerte profitierten weiter von der zuletzt wieder auflebenden Attraktivität von KI-Werten. Starke Zahlen der südkoreanischen Speicherchipkonzerns SK hynix kamen vor allem bei Werten gut an, die mit Speichern oder Speicherchips ihr Geld verdienen. Dazu gehörten etwa Micron (Micron Technology) und SanDisk mit Anstiegen um bis zu 5,6 Prozent.

Allerdings gab es im Chipbereich auch einen abweichenden Wert: Ein enttäuschender Ausblick drückte die Aktien von NXP Semiconductor (NXP Semiconductors) gegen den Branchentrend mit drei Prozent ins Minus.

Werbung

Die Berichtssaison bewegte vor allem Nebenwerte. Beim Spezialisten für Solarenergietechnik Enphase Energy mussten die Anleger wegen eines schwachen Quartalsausblicks einen Kurseinbruch um 16 Prozent verkraften.

Viel besser sah es da bei Vertiv Holdings (Vertiv) mit einem Kurssprung um fast 14 Prozent aus. Der Hersteller von Energie- und Kühlanlagen hat seine Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr auf ein Niveau über den Konsensschätzungen angehoben.

Bei Unternehmen, die aus dem Mischkonzern GE hervor gingen, war das Bild unterschiedlich. Angehobene Jahresziele bescherten dem Medizintechnikkonzern GE Healthcare (GE HealthCare Technologies) ein Kursplus, das über sieben Prozent groß war. Die Titel des Energietechnikkonzerns GE Vernova gaben dagegen um fast ein Prozent nach. Einer angehobenen Ergebnisprognose stand eine milliardenschweren Übernahme gegenüber.

Im Dow wurden vorgelegte Resultate für die gut gelaufenen Visa-Titel (Visa) kein richtiger Kurstreiber mehr, der Kurs bewegte sich hier um sein Vortagsniveau. Der Zahlungsdienstleister erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr zwar einen Rekordumsatz. Doch Erlös und Ergebnis fielen im Großen und Ganzen nur wie von Experten erwartet aus./tih/jha/