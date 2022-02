Aktien New York: Konflikt um Ukraine wird wieder zur Belastung

NEW YORK (dpa-AFX) - Neuerliche Sorgen vor einer russischen Invasion der Ukraine haben am Donnerstag den Handelsstart an den US-Börsen überschattet. Der Grund ist, dass die US-Regierung den von Moskau angekündigten Teilabzug russischer Truppen aus dem Grenzgebiet zur Ukraine als Falschinformation einstuft und vor Naivität im Umgang mit Russland warnt. Stattdessen geht sie von einem weiteren Ausbau der Militärpräsenz aus. Russland bekräftigte die Absicht, seine Truppen nach dem Ende des Militärmanövers aus Belarus abzuziehen.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gab im frühen Handel um 0,75 Prozent auf 34 678 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,73 Prozent auf 4442 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,80 Prozent auf 14 487 Zähler abwärts./bek/he