DAX24.863 -1,0%Est506.066 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -2,2%Nas26.983 -0,4%Bitcoin57.541 +0,2%Euro1,1602 -0,3%Öl97,04 +1,2%Gold4.455 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Wall Street mit Verlusten -- JPMorgan schraubt ASML-Kursziel nach oben -- SpaceX, GameStop, Amazon, Sivers Semiconductors, Palo Alto, Marvell im Fokus
Top News
Aktien von VW, BMW & Co. im Blick: Deutscher Automarkt stagniert im Mai - Starke Konkurrenz durch BYD und Tesla Aktien von VW, BMW & Co. im Blick: Deutscher Automarkt stagniert im Mai - Starke Konkurrenz durch BYD und Tesla
Air Liquide-Aktie fester: Millionen-Investment in Südkorea für KI-Chips Air Liquide-Aktie fester: Millionen-Investment in Südkorea für KI-Chips
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York: Konfliktverschärfung in Nahost bremst - Nasdaq-Rekord

03.06.26 16:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
26.998,6 PKT -95,3 PKT -0,35%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen leiden am Mittwoch nach ihrer Rekordjagd unter Gewinnmitnahmen. Zunehmende Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, weiter anziehende Ölpreise und neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump sorgen für eine nicht gerade rosige Nachrichtenlage. Nur dem NASDAQ 100 gelang zum Auftakt erneut ein Rekord.

Zuletzt verlor der Nasdaq 100 0,46 Prozent auf 30.518 Punkte. Für den Leitindex der Wall Street, den Dow Jones Industrial, ging es um 0,54 Prozent auf 51.030 Punkte abwärts. Der S&P 500 gab ebenfalls um ein halbes Prozent auf 7.575 Zähler nach. Seine neuntägige Gewinnserie droht damit zu reißen.

Obwohl über eine Verlängerung der seit knapp zwei Monaten geltenden Waffenruhe verhandelt wird, haben sich die USA und der Iran über Nacht eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert. Nachdem der Dienstleister ADP mitteilte, dass die US-Privatwirtschaft im Mai ein wenig mehr neue Stellen geschaffen hat als prognostiziert, rückt allmählich auch schon der offizielle Jobbericht am Freitag ins Blickfeld./tih/he

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

16:05Aktien New York: Konfliktverschärfung in Nahost bremst - Nasdaq-Rekord
16:00Verluste in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Verlusten
15:31Google mosquito army: Scientists say 'we must take action'
15:28heise+ | Kommentar zu Microsofts Quantenchip Majorana 2: Oops, they did it again!
15:19Microsofts will Googles KI-Assistenten Spark Konkurrenz machen
15:09Digi Power X Stock Rallies After $35M Nvidia Vera Rubin Commitment
15:09Google Is Testing an Option for Websites to Opt Out of AI Search
15:01Apple Needs a Next-Gen Siri at WWDC to Power Its Future Devices
mehr