NEW YORK (dpa-AFX) - Der technologielastige Nasdaq-100-Index (NASDAQ 100) hat seine Talfahrt am Mittwoch fortgesetzt. Die starken Erholungsgewinne nach dem Kurssturz am vergangenen Freitag wurden inzwischen nahezu vollständig abgegeben. Auch an der von Standardwerten dominierten Wall Street ging es wieder abwärts.

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Angesichts der vielen offenen Fragen hinsichtlich der Nachhaltigkeit des sogenannten KI-Trades wendeten sich viele Investoren lieber den als "sicherer Hafen" geltenden Staatsanleihen zu, schrieb etwa Anlagespezialist Neil Fisher vom britischen Vermögensverwalter und Finanzberater St. James's Place. Dazu passt auch die Stärke des US-Dollar, der weltweiten Leitwährung, im Vergleich zum Euro und anderen Währungen. Durchwachsen ausgefallene Konjunkturdaten sorgten ebenfalls für Unsicherheit.

Vor dem Thanksgiving-Feiertag am morgigen Donnerstag und dem verkürzten Handelstag am Freitag sackte der Auswahlindex Nasdaq 100 um 3,1 Prozent ab auf 25.405 Punkte. Zeitweise war er sogar - wie am vergangenen Freitag - wieder unter 25.000 Punkte gefallen. Allerdings hielt er sich nun über dem Freitagstief, was zumindest ein wenig Hoffnung machen könnte.

Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab um 1,3 Prozent auf 49.390 Punkte nach. Der breite S&P 500 verlor zugleich 2,1 Prozent auf 7.052 Zähler./ck/mis