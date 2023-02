Aktien New York: Kurse erholen sich etwas von schwacher Vorwoche

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer schwachen Vorwoche haben sich die US-Börsen am Montag etwas erholt. Gleichzeitig gaben am US-Anleihemarkt die Renditen etwas nach und den Aktien damit Spielraum für eine Stabilisierung. In der vergangenen Woche war die Rendite zehnjähriger US-Papiere auf knapp vier Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte November geklettert. Das hatte die Aktienkurse belastet. Am Bondmarkt setzen die Investoren auf weiter steigende Leitzinsen der US-Notenbank Fed.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg im frühen Handel um 0,70 Prozent auf 33 045,26 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 erholte sich um 0,78 Prozent auf 4001,21 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 1,00 Prozent auf 12 089,65 Punkte./bek/he