Aktien New York: Kurse legen noch etwas zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Montag die hohen Kursgewinne vom Freitag noch etwas ausgebaut. Gestützt werden die Börsen weiterhin von der Öffnung des chinesischen Marktes nach den Covid-Restriktionen und auch von der Erwartung langsamerer Zinserhöhungen in den USA.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg im frühen Handel um 0,20 Prozent auf 33698,55 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,33 Prozent auf 3908,08 Zähler zu. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es mit 0,89 Prozent auf 11138,45 Punkte etwas stärker nach oben./bek/he