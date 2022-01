Aktien New York: Kurse ziehen weiter an - Standardwerte vor Technologieaktien

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben ihren jüngsten Aufwärtstrend am Donnerstag mit moderaten Gewinnen fortgesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) notierte im frühen Handel 0,30 Prozent höher auf 36 399 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete ein Plus von 0,12 Prozent auf 4732 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 stand nur 0,06 Prozent höher auf 15 915 Zählern.

US-Konjunkturdaten aus den USA zeigten Licht und Schatten. So stiegen die Erzeugerpreise im Dezember weniger stark als erwartet. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hingegen stieg, während Analysten im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet hatten./ajx/jha/