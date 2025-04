Aktien New York: Kursrally - Zoll-Hoffnung und moderatere Töne von Trump

NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt wieder gestiegene Risikofreude der US-Anleger hält am Mittwoch an. Ein Bericht des "Wall Street Journal", wonach die USA eine teils deutliche Senkung der China-Zölle erwägen, sorgte für Freude am Aktienmarkt.

So stieg der Dow Jones Industrial um 2,61 Prozent auf 40.210 Punkte. Bereits tags zuvor hatte sich der US-Leitindex klar erholt, nachdem er am Ostermontag zeitweise noch unter 38.000 Punkte gerutscht war. Auslöser waren harsche Worte des US-Präsidenten Donald Trump in Richtung des US-Notenbankchefs Jerome Powell.

Inzwischen sorgte Trump aber für Entspannung, indem er klarstellte, dass er nicht vorhabe, Jerome Powell zu entlassen. Trump würde gerne sehen, dass Powell aktiver wird, was Zinssenkungen angehe. Es sei die perfekte Zeit für eine Zinssenkung , aber wenn Powell es nicht mache, sei das auch nicht das Ende, sagte Trump.

Zudem ließ Trump seine Sprecherin mitteilen, dass man in Richtung Handelsabkommen vorankomme. Am Vortag hatte bereits US-Finanzminister Scott Bessent laut Medienberichten eine baldige Deeskalation im Zollstreit mit China in Aussicht gestellt.

Dies gab am Mittwoch Technologiewerten Auftrieb. Der Auswahlindex NASDAQ 100 legte um 3,58 Prozent auf 18.931 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 3,05 Prozent auf 5.449 Punkte hinauf./ajx/he