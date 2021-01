Aktien New York: Kursrekorde kurz vor Bidens Amtseinführung

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch zur Wochenmitte ist es an den US-Börsen weiter aufwärts gegangen. Die technologielastige Nasdaq-Börse meldete am Mittwoch sogar Höchstkurse, ebenso der marktbreite Index S&P 500. Anleger setzten wie schon am Vortag auf den neuen US-Präsidenten Joe Biden und auf das billionenschwere Hilfspaket der Demokraten für die Wirtschaft des Landes. Für den Leitindex Dow ging es mit plus 0,30 Prozent auf 31 026 Punkte moderat aufwärts, er blieb ein weiteres Rekordhoch zunächst schuldig.

Der NASDAQ 100 rückte um 1,41 Prozent auf 13 180 Zähler vor. Er erreichte ebenso wie der marktbreite Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) ein Rekordhoch. Hier sorgten nicht zuletzt starke Quartalszahlen des Streaming-Anbieters Netflix für neue Kursfantasie. Die Aktien schossen um 14 Prozent nach oben und erreichten ebenfalls ein Rekordhoch. Mit dem S&P 500 ging es um 0,64 Prozent auf 3823 Zähler nach oben./bek/he