Aktien New York: Kursschwung lässt etwas nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Der New Yorker Aktienmarkt hat am Donnerstag gut zwei Stunden vor dem Börsenschluss etwas an Elan verloren. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gab seine Gewinne ab und notierte mit minus 0,07 Prozent auf 35 493,98 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stand noch 0,14 Prozent höher auf 4573,25 Zählern. Beflügelt von hohen Kursgewinnen des Facebook-Konzerns Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) sah es im Technologiesektor besser aus: Der Auswahlindex NASDAQ 100 stieg um 0,80 Prozent auf 15 623,86 Punkte.

Die Berichtssaison und eine Reihe von starken US-Konjunkturdaten setzten die Akzente. Obwohl sich die Notenbank Fed abhängig von der Konjunkturentwicklung weitere Zinsanhebungen vorbehält, mehren sich die Stimmen, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus erreicht sein könnte.

Meta hatte über ein wieder deutlich besseres Werbegeschäft berichtet und mit dem Umsatzausblick auf das laufende Vierteljahr für eine positive Überraschung gesorgt. Die Aktien erreichten den höchsten Stand seit Februar 2022 und gewannen zuletzt noch 5,8 Prozent. Nach einer Atempause in den vergangenen Tagen wurde die Kursrally damit wieder aufgenommen.

McDonald's (McDonalds) legten um 2,2 Prozent zu. Die Erlöse der Fast-Food-Kette fielen dank Preissteigerungen höher als erwartet aus.

Eine enttäuschende Ergebnisprognose für das laufende Quartal ließ die Aktien der Online-Auktionsplattform eBay um 9,2 Prozent sinken.

Die Anteile von Southwest Airlines sackten um 9,5 Prozent ab, nachdem die Fluggesellschaft überraschend hohe Treibstoffkosten verzeichnet und generell vor steigenden Kosten gewarnt hatte.

Beim Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb sorgte ein gesenkter Ergebnisausblick, der nun unter den Analystenerwartungen liegt, für schlechte Stimmung: Die Aktien sanken um 3,6 Prozent./ajx/he