DAX23.722 -1,5%Est505.868 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 -2,3%Nas22.560 -0,3%Bitcoin60.496 -0,8%Euro1,1682 +0,2%Öl98,59 +2,0%Gold4.762 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe in Nahost bröckelt: DAX sinkt -- Wall Street uneins -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- D-Wave, Broadcom, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Ölaktien, TUI im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie unter Druck: Analyst sieht trotz jüngstem Kurssprung weiter deutliches Potenzial Siemens Energy-Aktie unter Druck: Analyst sieht trotz jüngstem Kurssprung weiter deutliches Potenzial
S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren abgeworfen S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York: Leicht im Minus nach Erholungsrally

09.04.26 16:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.560,8 PKT -74,2 PKT -0,33%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Erholungsrally zur Wochenmitte haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag leichte Einbußen verzeichnet. Nach der Erleichterung über eine zweiwöchige Waffenruhe in Nahost zeigen sich die Anleger angesichts wieder steigender Ölpreise vorsichtig. Frische US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Leitindizes.

Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 47.854 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor ebenfalls 0,1 Prozent auf 6.776 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,2 Prozent auf 24.854 Punkte abwärts. Tags zuvor hatten sich Dow und Nasdaq 100 mit Gewinnen von jeweils knapp 3 Prozent deutlich von ihren Ende März erreichten Tiefs abgesetzt.

Für etwas Belastung sorgt Marktexperten zufolge, dass die Straße von Hormus derzeit faktisch weiter geschlossen ist. Nur wenige Schiffe haben seit der Ankündigung der Waffenruhe die für den Rohöl- und Flüssiggas-Transport global wichtige Meeresenge passiert. Zudem wird von mehreren Seiten übereinstimmend berichtet, dass der Iran in der Straße von Hormus eine Art Mautstellen-System eingeführt hat. Zudem werden die Grundlagen der Waffenruhe im Iran-Krieg zunehmend infrage gestellt./edh/he

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

16:06Aktien New York: Leicht im Minus nach Erholungsrally
16:00NASDAQ-Handel NASDAQ Composite beginnt Handel im Minus
15:55World Cup 2026: Jordan fans frustrated by US visa hurdles
15:44Cessna Citation Ascend und mehr: Diese Flugzeuge zeigt Textron auf der Aero Friedrichshafen 2026
15:28US-Marktupdate: Constellation Brands und Applied Digital im Fokus
15:28US-Marktupdate: Constellation Brands und Applied Digital im Fokus
15:28US-Marktupdate: Constellation Brands und Applied Digital im Fokus
15:28US-Marktupdate: Constellation Brands und Applied Digital im Fokus
mehr