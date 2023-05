Aktien New York: Leichte Abgaben - Noch keine Einigung im Schuldenstreit

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit moderaten Verlusten sind die US-Aktienmärkte in den Handel am Dienstag gestartet. Im Fokus der Anleger steht nach wie vor der Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA. In einem weiteren Spitzengespräch wurde immer noch keine Einigung erzielt, auch wenn sich das Weiße Haus und die Republikaner über den Verlauf des Gesprächs vom Vortag zufrieden geäußert hatten. Ohne eine Lösung droht Anfang Juni ein Zahlungsausfall der USA mit potenziell schwerwiegenden Folgen für die Finanzmärkte und die Weltwirtschaft. Frische US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) notierte im frühen Geschäft 0,10 Prozent tiefer bei 33 252,63 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,21 Prozent auf 4183,63 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,21 Prozent auf 13 821,14 Punkte nach unten./edh/men