Aktien New York: Leichte Gewinne - Dow mit weiterem Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem durchwachsenen Vortag haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag im Plus eröffnet, aber zunächst keine großen Sprünge gemacht. Immerhin stieg der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) auf einen weiteren Höchststand von 31 543 Punkten. Zuletzt notierte der US-Leitindex zuletzt 0,14 Prozent höher bei 31 482,11 Zählern.

Die anderen Leitindizes schafften im Gegensatz zum Vortag hingegen keine weiteren Rekordhochs. Der marktbreite S&P 500 lag zuletzt 0,16 Prozent im Plus bei 3916,06 Punkten. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 0,36 Prozent auf 13 704,22 Zähler./edh/he