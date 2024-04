Aktien New York: Leichte Gewinne - Gerüchte um Tesla stützen die gute Stimmung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag ihren jüngsten Erholungsversuch fortgesetzt. Anleger hoffen zu Beginn einer Woche mit reichlich weiteren Quartalsbilanzen und wichtigen Wirtschaftsdaten auf neue positive Überraschungen in der Berichtssaison. Zudem stützten Gerüchte rund um Tesla die positive Stimmung. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, hat das Unternehmen eine wichtige Hürde für die Zulassung seines Fahrerassistenzsystems im chinesischen Markt genommen. Die eher kursbelastenden Aussichten auf weniger Zinssenkungen in diesem Jahr sind unterdessen etwas in den Hintergrund gerückt.

Der Dow Jones Industrial legte rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss um 0,35 Prozent auf 38 372 Punkte zu. Der marktbreit gefasste S&P 500 gewann 0,37 Prozent auf 5119 Zähler, während der technologielastige NASDAQ 100 um 0,44 Prozent auf 17 797 Punkte stieg.

Aktuell geht es noch ruhig zu. Erst am Dienstag nimmt die Berichtssaison wieder Fahrt auf. Außerdem gibt die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihre Leitzinsentscheidung bekannt. Am Freitag folgt der US-Arbeitsmarktbericht für April, der für den geldpolitischen Kurs der Fed wichtige Daten liefert, denn die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt beeinflusst die Inflation und damit die Zinsentscheidungen der Fed.

Bevor am Dienstag nach Börsenschluss vor allem der Online-Handelsgigant Amazon mit seinen Zahlen in den Fokus rückt und am Donnerstag der Bericht von Apple, zog der iPhone-Hersteller nach einer positiven Analystenstudie Aufmerksamkeit auf sich. Die Apple-Aktie gewann unter den Spitzenwerten im Dow 3,0 Prozent. Das Analysehaus Bernstein Research hatte das Papier auf "Outperform" hochgestuft und hält die Nachfrageschwäche in China für nur temporär und nicht für strukturell.

Boeing als Index-Spitzenreiter gewannen rund 3,5 Prozent. Der Flugzeugbauer stieß bei seinem ersten Anleiheverkauf nach der Bekanntgabe eines Quartalsverlusts und eines Zahlungsmittelverbrauchs in Höhe von 3,9 Milliarden Dollar auf eine hohe Nachfrage.

Intel (Intel) dagegen büßten am Dow-Ende weitere 1,5 Prozent ein. Am Freitag war der Anteilschein des Chipherstellers nach einem enttäuschenden Ausblick auf das laufende Quartal um gut neun Prozent eingebrochen.

Besonders im Fokus stand die Aktie von Tesla, die an der Nasdaq-100-Spitze um 15,5 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang März sprang. Der Elektrofahrzeugpionier hat Kreisen zufolge eine wichtige Hürde für die Zulassung seiner Fahrerassistenzsysteme im chinesischen Markt genommen. Analysten sehen darin einen Meilenstein für die Bewertung der Aktie./ck/he