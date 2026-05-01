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Aktien New York: Leichte Gewinne - Nasdaq 100 und S&P 500 mit Rekord

14.05.26 16:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
26.546,3 PKT 143,9 PKT 0,55%
Charts|News|Analysen
S&P 500
7.482,6 PKT 38,3 PKT 0,51%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Der Rekordlauf der technologielastigen US-Börse Nasdaq hat sich am Donnerstag dank frischer KI-Begeisterung fortgesetzt. Für Schub sorgten ein beeindruckender Quartalsbericht von Cisco sowie ein mit Spannung erwarteter Börsengang des Chipherstellers Cerebras Systems (Cerebras Systems A). Obendrein wird allgemein auf eine Annäherung der beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China gesetzt sowie auf Vermittlungen Chinas im Iran-Krieg, nachdem US-Präsident Donald Trump für Gespräche nach Peking gereist ist.

Der Technologie-Indizes NASDAQ 100 stieg zuletzt um 0,4 Prozent auf 29.486 Punkte. Er hatte im frühen Handel ebenso wie der Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) und der S&P 500 Höchstwerte erreicht. Das breit gefasste Börsenbarometer gewann 0,4 Prozent auf 7.476 Punkte.

Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial zog um 0,5 Prozent auf 49.944 Punkte an. Der Wall-Street-Index näherte sich damit seinem Rekordhoch aus dem Monat Februar bei knapp 50.513 Punkten./la/he

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