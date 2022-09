Aktien New York: Leichte Kursgewinne vor der Zinsentscheidung

NEW YORK (dpa-AFX) - Am wohl wichtigsten Tag dieser Börsenwoche haben die Kurse an der Wall Street im frühen Handel leicht zugelegt. Zwei Stunden vor Handelsschluss gibt die US-Notenbank Fed am Mittwoch die Zinsentscheidung bekannt, das dürfte über den Tagesausgang entscheiden. Experten rechnen überwiegend mit einer weiteren Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte; manche schließen aber auch eine Anhebung des Leitzinses um einen ganzen Punkt nicht aus.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) lag in den ersten Handelsminuten mit 0,47 Prozent im Plus bei 30 850,27 Punkten. Der marktbreite S&P 500 kletterte um 0,47 Prozent auf 3874,21 Zähler nach oben. Der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 stieg um 0,30 Prozent auf 11 887,07 Punkte./bek/jha/