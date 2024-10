Aktien New York: Leichte Kursverluste - Zinserwartungen werden zurückgeschraubt

NEW YORK (dpa-AFX) - Belastet von einem abnehmenden Zinsoptimismus haben die US-Börsen am Dienstag leicht nachgegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel in den ersten Handelsminuten um 0,37 Prozent auf 42.774,79 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,25 Prozent auf 5.839,50 Punkte. Beim Auswahlindex für Technologiewerte NASDAQ 100 stand bei 20.348,91 Zählern ein geringfügiges Minus zu Buche.

Die Anleger schraubten ihre Zinserwartungen zurück, nachdem Mitglieder der US-Notenbank Fed angedeutet hatten, ein langsameres Zinssenkungstempo zu bevorzugen, hieß es aus dem Handel. Zudem belasteten die inflationären Auswirkungen eines möglichen Siegs des Republikaners Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen in zwei Wochen, da seine versprochenen Steuersenkungen und Handelszölle letztlich höhere Zinsen nach sich ziehen könnten./la/he