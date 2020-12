Aktien New York: Leichte Verluste angesichts hoher Infektionszahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Leichte Kursverluste haben am Dienstag das Bild im frühen Handel an der Wall Street geprägt. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) lag mit 0,09 Prozent moderat im Minus bei 30 045 Punkten. Sorgen über die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen und Lockdown-Maßnahmen in den Vereinigten Staaten drängten die bald erwarteten, ersten Impfungen sowie die Hoffnungen auf ein weiteres Konjunkturpaket zunächst in den Hintergrund. Der Dow war am Vortag auf ein weiteres Rekordhoch gestiegen.

Der marktbreite S&P 500 gab um 0,17 Prozent auf 3686 Punkte nach. Der technologielastige NASDAQ 100 verlor mit 0,35 Prozent auf 12 552 Punkte etwas mehr, er hatte am Montag wie der Dow ein Rekordhoch erklommen./bek/men