Aktien New York: Leichte Verluste nach jüngster Zins-Euphorie

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Begeisterung über eine womöglich bald anstehende Leitzinssenkung haben die Anleger am Montag am New Yorker Aktienmarkt Vorsicht walten lassen. Der Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,26 Prozent auf 45.512 Punkte. Am Freitag hatte der Wall-Street-Leitindex mit einem Rekordhoch auf die Zinssignale von Fed-Chef Jerome Powell regiert.

Wer­bung Wer­bung

Der marktbreite S&P 500 sank am Montag im frühen Handel um 0,21 Prozent auf 6.453 Zähler und der technologielastige NASDAQ 100 fiel um 0,34 Prozent auf 23.418 Punkte. Anders als beim Dow liegen ihre Bestmarken schon einige Tage zurück.

Die jüngste Euphorie über eine mögliche Zinssenkung im September ist ein Stück weit verblasst. Sorgen wegen Zöllen und den damit verbundenen Inflationsrisiken könnten erneut die Oberhand gewinnen, wie es hieß. Anleger achten in dieser Woche auf weitere Preis- und Konsumdaten. Ein Höhepunkt der Woche dürfte am Mittwoch nach Börsenschluss der Quartalsbericht des KI-Chipkonzerns NVIDIA werden./tih/he