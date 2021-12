Aktien New York: Leichte Verluste - Notenbank dürfte Anleihenkäufe reduzieren

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine weniger expansive Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) hat die Wall Street am Mittwoch leicht belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) weitete im frühen Handel seine jüngsten Verluste etwas aus und gab um 0,29 Prozent auf 35 441,05 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,26 Prozent auf 4622,07 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,41 Prozent auf 15 849,73 Punkte nach unten.

Im späten Handel wird sich Fed-Chef Jerome Powell unter anderem zu Wachstum und Inflation äußern. Im Blick der Märkte steht das Anleihekaufprogramm der Notenbank, das in der Corona-Krise zur Stützung der Konjunktur aufgelegt wurde. Ökonomen erwarten, dass die Notenbank bei der Drosselung der monatlichen Käufe rascher als bisher vorgesehen vorgehen wird - trotz anhaltender Pandemiesorgen rund um die Omikron-Variante des Coronavirus. In der Folge könnte die Fed die Leitzinsen im kommenden Jahr früher als bisher erwartet erhöhen, was festverzinsliche Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktiver machen würde./la/jha/