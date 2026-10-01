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Aktien New York: Leichte Verluste - Ölpreisanstieg und Stimmungsdaten belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wieder steigenden Ölpreise und enttäuschende Konjunkturdaten haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag leicht belastet. Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 50.666 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 7.634 Zähler ein. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,1 Prozent auf 30.365 Punkte abwärts.

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Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember wurde zuletzt über der stark beachteten Marke von 100 US-Dollar gehandelt. Es wird befürchtet, dass die hohen Ölpreise zeitversetzt und spürbar auf das allgemeine Preisniveau durchschlagen.

Nach Einschätzung von Hamad Hussain, Rohstoffexperte beim britischen Analysehaus Capital Economics, sind die Liefermengen beim Öl weiterhin stark anfällig für eine Eskalation der geopolitischen Lage im Nahen Osten. Er wies auch auf das vergleichsweise niedrige Niveau der Ölreserven in den Industriestaaten hin.

Mit Blick auf die Wirtschaftsdaten hat sich die Stimmung in der US-Industrie im September unerwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel minimal, während Volkswirte im Schnitt mit einem Anstieg gerechnet hatten./la/jha/

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