Aktien New York: Microsoft-Ausblick verdirbt US-Börsenanlegern die Stimmung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch nachgegeben. Den Anlegern verdarb vor allem der Ausblick des Software-Konzerns Microsoft die Laune. Auch der Flugzeugbauer Boeing konnte nicht überzeugen. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial), der sich in den drei vergangenen Handelstagen von seinen jüngsten Verlusten erholt hatte, gab im frühen Handel um 0,85 Prozent auf 33 445,58 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,42 Prozent auf 3960,09 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 büßte 2,40 Prozent auf 11 562,65 Punkte ein./ck/nas