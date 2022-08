Aktien New York: Moderate Erholung - Schwache Daten mildern Zinsangst

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich nach der jüngsten Talfahrt am Dienstag etwas stabilisiert. Insbesondere an der Technologiebörse Nasdaq ging es wieder bergauf. Offenbar beschwichtigten schwache heimische Konjunkturdaten ein wenig die Sorgen, dass die US-Notenbank auf dem am Donnerstag beginnenden, internationalen Notenbanker-Treffen im amerikanischen Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming einen aggressiven Ton anschlagen könnte, was weitere Leitzinserhöhungen betrifft. Der Markt dürfte dabei vor allem die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag mit Spannung verfolgen, hieß es von der schweizerischen Bank Credit Suisse.

In der ersten Handelsstunde stieg der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) um 0,10 Prozent auf 33 096,56 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,44 Prozent auf 4156,30 Punkte hoch. Der technologielastige NASDAQ 100 rückte um 0,74 Prozent auf 12 986,06 Zähler vor.

Am Markt wird seit Tagen befürchtet, dass die Fed in Jackson Hole eine weiter rigide Geldpolitik in Aussicht stellen wird, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Dies könnte die Konjunkturentwicklung der weltgrößten Volkswirtschaft abwürgen, die in den beiden vergangenen Quartalen per definitionem bereits in eine Rezession gerutscht war. Steigende Zinsen schmälern zudem tendenziell die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie etwa Anleihen./gl/he